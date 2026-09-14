Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 16 - 22 Eylül Ahilik Haftası kapsamında Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu ve yönetimini makamında ağırladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, şehir esnafının talepleri, ticari hayatın gelişimi ve ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, ahilik geleneğinin toplumsal dayanışma, güven, dürüstlük ve kaliteli üretim anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti. Esnaf ve sanatkârların şehir ekonomisinin temel taşı olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, Kahramanmaraş’a ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkârlardan gurur duyduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu da misafirperverliği ve esnafa yönelik destekleri dolayısıyla Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti. Kuybu, Ahilik değerlerinin yaşatılması ve esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

“Esnaf ve Sanatkâr Kardeşlerimizin Ahilik Haftası Kutlu Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve yönetimi ile Ahilik Haftası münasebetiyle bir araya geldik. Ahilik; yalnızca ticaret yapmak değil, aynı zamanda güveni, kardeşliği ve paylaşmayı yaşatmaktır. Şehrimizin her köşesinde alın teriyle çalışan, üretime, istihdama ve ekonomimize katkı sunan esnaf ve sanatkârlarımızın görüşlerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Gerçekleştirdiğimiz samimi görüşmede esnafımızın talep ve beklentilerini, Kahramanmaraş’ın ticari hayatını daha da canlandırmak için atabileceğimiz adımları ve kurumlarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik. Bu değerleri yaşatan tüm esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizin Ahilik Haftası’nı gönülden kutluyor, nazik ziyaretleri için Sayın Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.