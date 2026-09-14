Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerin yüzünü güldüren, eğlence ve neşenin hâkim olduğu renkli etkinliklerle “merhaba” dedi.

Yeni eğitim yılının ilk günlerini unutulmaz kılmak isteyen Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, öğrencileri birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşıladı.

Yüz boyama etkinlikleriyle renklenen minik yüzler, rengârenk balonlarla şenlenen kampüs ve gün boyunca yükselen kahkahalar, yeni eğitim yılının enerjisini yansıttı.

Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlenirken arkadaşlarıyla keyifli anlar paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve okulun ilk gününden itibaren aidiyet duygusu geliştirebilecekleri bir atmosferin oluşturulduğu program, kampüsün enerjisini de gözler önüne serdi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, akademik başarıyı sosyal, kültürel ve sportif gelişimle bütünleştiren eğitim anlayışının bir yansıması olarak yeni eğitim yılına güçlü ve renkli bir başlangıç yaptı.

Çocukların mutluluğunun merkeze alındığı etkinliklerle başlayan 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü’nde öğrenmenin yanı sıra keşfetmenin, üretmenin, paylaşmanın ve eğlenmenin de hayatın önemli bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.