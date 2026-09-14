Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalarken, Kahramanmaraş'ta hüzün dolu anlar yaşandı. Kent genelindeki okullarda sınıflar cıvıl cıvıl öğrencilerin sesleriyle dolarken, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde ise derin bir sessizlik hakim oldu. Daha önceki yıllarda çocukların neşeli seslerinin yankılandığı okul bahçesi, yeni dönemin ilk gününde sessiz kaldı.

15 Nisan'daki Acı Olay Hafızalardan Silinmedi

Okulun bu şekilde sessiz kalmasının arkasında ise derin bir trajedi yatıyor. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen vahşi silahlı saldırıda 9 öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetmiş, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 17 kişi yaralanmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu büyük facianın ardından okul eğitim öğretime süresiz olarak kapatılmıştı.

Okulun Yeni Statüsü Belli Oldu

Yaşanan acı olay sonrasında binanın geleceğiyle ilgili karar alındı. Eğitim öğretime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu'nun binasının, yeni eğitim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılacağı öğrenildi. Okul önünden geçen vatandaşlar ve veliler, yaşanan acı hatıralar nedeniyle binanın önünde hüzünlü anlar yaşarken, bölgedeki sessizlik yürekleri burktu.