Kahramanmaraş'ta İlk Zilin Çalmasıyla Heyecan Başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta okullar yeniden cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu. Binlerce öğrenci ve veli, sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerini doldurarak yeni dönemin coşkusunu yaşadı.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının resmi olarak başlamasıyla birlikte kent genelinde geniş katılımlı bir maraton start almış oldu. Minik kalplerin heyecanı yüzlerinden okunurken, öğretmenler de yeni öğrencilerini büyük bir coşku ve hazırlıkla karşıladı.

Kahramanmaraş Genelinde 246 Bin 640 Öğrenci Ders Başı Yaptı

Eğitim camiası için büyük önem taşıyan yeni sezonda, Kahramanmaraş genelinde rakamlar da dikkat çekti. Okulların kapılarını açmasıyla birlikte şehir genelinde toplam 246 bin 640 öğrenci sınıflarındaki yerini aldı.

Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve güvenli bir ortamda ders yapılması amacıyla hazırlıkların tamamlandığı kentte, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm kademelerde eğitim rüzgârı esmeye başladı.

Göksun Fatih İlkokulu ve Ortaokulu'nda Renkli Görüntüler

Yeni dönemin en neşeli anlarından biri de Göksun ilçesinde yaşandı. Göksun Fatih İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, uzun bir aradan sonra arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına koşan öğrenciler, yeni kitap kokusu ve heyecan dolu sohbetlerle ders başı yaptı. Veliler de okul bahçesinde çocuklarının bu heyecanına ortak olarak onlara destek verdi. Yeni eğitim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı geçmesi temenni edildi.