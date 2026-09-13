Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı ziyaret etti. Ziyarette kentte görev yapan tüm eğitim çalışanlarına yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini ileten Yalçın, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Yalçın, kamuoyunu derinden sarsan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan müessif hadiseye de değindi. Yürütülen idari sürecin yeni mağduriyetlere yol açmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, sürecin sağduyu ve soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın, açıklamasında şu mesajı verdi: