Kültür yolu festivali etkinliklerle başladı
Kültür yolu festivali etkinliklerle başladı
İçeriği Görüntüle

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı ziyaret etti. Ziyarette kentte görev yapan tüm eğitim çalışanlarına yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini ileten Yalçın, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Whatsapp Image 2026 09 13 At 14.07.33 (1)

Ali Yalçın, kamuoyunu derinden sarsan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan müessif hadiseye de değindi. Yürütülen idari sürecin yeni mağduriyetlere yol açmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, sürecin sağduyu ve soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın, açıklamasında şu mesajı verdi:

“Can kayıplarının yaşandığı, emsali görülmemiş hadiseler sağduyuyla ve soğukkanlılıkla değerlendirilmelidir. Bu süreçte kendi içimizde suçlu aramak yerine suçu tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmalı ve geleceğe yönelik atılacak adımları konuşmalıyız.”

Whatsapp Image 2026 09 13 At 14.07.34