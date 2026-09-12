Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santral içerisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, santral çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeni ve patlamanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.