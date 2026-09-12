Dernek Başkanı Ali İhsan Karaman, depremden bu yana dernek faaliyetlerinin bir süre pasif kaldığını belirterek, bu buluşmayla hemşehrileri yeniden bir araya getirmek istediklerini ifade etti.

Programın sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda hemşehriler arasındaki bağları yeniden güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirten Karaman, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

Elbistanlılar Derneği yönetimi de düzenlenen buluşmanın hemşehriler arasındaki dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirdiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti.