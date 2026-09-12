Saat 13.15 itibarıyla yapılan ihbar üzerine 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 24 itfaiye aracı ve diğer kurumlara ait su tankerleri yangın bölgesine yönlendirildi. Yangına müdahale saat 13.20’de başladı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangına müdahalede 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 1 dozer, 3 teknik personel ve belediye itfaiye ekipleri görev aldı. Çalışmalara toplam 32 personel katılırken, diğer kurumların imkanlarından da destek sağlandı.