Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2026 faaliyet programında yer alan organizasyonda, sporcular zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

U-17 Erkekler kategorisinde yarışan Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Emre Sarıyıldız, yarış boyunca sergilediği başarılı performansla rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Sarıyıldız, zorlu etabı üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye derecesi elde etti.

Başarısıyla podyuma çıkma hakkı kazanan genç sporcu, elde ettiği dereceyle Kahramanmaraş’a büyük bir gurur yaşattı. Sarıyıldız’ın başarısı, kentteki bisiklet sporuna yönelik çalışmalara da katkı sağladı.