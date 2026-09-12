Kaza, 22 Gün Mahallesi’nde Nişantaşı Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücünün sağlık durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.