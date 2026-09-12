12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri darbeyle siyasi faaliyetler durdurulmuş, Türkiye uzun yıllar etkileri süren bir vesayet dönemi yaşamıştı.

Kahramanmaraş’ta da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Ünaldı, 15 Temmuz gecesine de değinerek milletin darbelere karşı demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

81 ilde kurulan 1980 numaralı sandığın darbe hafızasının sembolü olduğunu belirten Ünaldı, sandığa demokrasi ve milli iradeye ilişkin düşüncelerini yazdı.

Ünaldı, darbelerin karşısında demokrasiyi, vesayetin karşısında milli iradeyi ve dayatmaların karşısında milletin hür iradesini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.