Gökhan Yazgı: “Kahramanmaraş'ın Kültür ve Sanat Hayatına Yeni Bir Canlılık Kazandırıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Kahramanmaraş’ın vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek şehrin kahramanlığıyla yalnızca kendi tarihini değil, milletimizin ortak hafızasını da şekillendirdiğini dile getirdi. Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Yazgı, Kahramanmaraş’ın depremin ardından ayağa kalkma iradesinden söz etti.

Yazgı, Kahramanmaraş’ın 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir olduğunun altını çizerek bu başarının köklü birikimin uluslararası ölçekteki güçlü bir temsili olduğunu ifade etti. Şehirdeki kültür hayatını güçlendirdiklerini dile getiren Yazgı, kazı, restorasyon ve müzecilik çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda şehirdeki müze ve kütüphanelerin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yazgı, Kahramanmaraş’ın kültürünün yalnızca müzelerde ve kitaplarda değil, ustaların ellerinde, ozanların sözlerinde, sofralarda ve günlük hayatta yaşamaya devam ettiğini dile getirip “İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zengin kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturuyor, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden ayağa kaldırmak; yalnızca binalarını yeniden yapmak değil, o şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve umudunu da yeniden güçlendirmektir.” dedi.

Yazgı: “52 Lezzet Noktası ile Zengin Mutfak Kültürü Misafirlerle Buluşacak”

Gökhan Yazgı, bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin o şehrin sofrasına oturmak olduğunu dile getirerek Maraş’ın eşsiz lezzetlerinden söz etti. Festival kapsamında 52 Lezzet Noktası ile zengin mutfak kültürünü misafirlerle buluşturacaklarını belirten Yazgı, “Gastronomi programımızda Michelin Rehberi’nde yer alan şef Sinem Özler’in ev sahipliğinde; şef Claudio Chinali, şef Kerem Bilginer, televizyon programı sunucusu ve yemek anlatıcısı Sedef İybar, gastronomi yazarı Ebru Erke, Kahramanmaraş gastronomi uzmanı Sibel Dedeoğlu, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli İpek ve gastronomi yazarı Talip Bayram Kahramanmaraş’ın lezzetlerini keşfedecek.” dedi.

Kahramanmaraş'ta Konserler Müzik Dolu Akşamlar Sunacak

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz sahne alacak.

Festival süresince sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk oyun ve etkinlikleri, FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk programları da kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 20 Eylül’e dek kentin tarihi mekanlarından kültür sanat merkezlerine uzanan programıyla Maraşlıları ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.