4 Mahalleyi ve Batı Aksını Birleştiren Güzergâh

Gayberli, Barbaros, Malik Ejder ve Oruç Reis mahallelerini birbirine bağlayan stratejik proje, bölge halkının uzun süredir beklediği ulaşım rahatlığını getirdi. Yaklaşık 120 günlük yoğun bir çalışmanın ardından tamamlanan yol, yalnızca mahalleler arası geçişleri kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda şehir merkezinden batı istikametine seyahat eden sürücülere de konforlu ve hızlı bir alternatif güzergâh sunuyor.

Modern Donatılarıyla Tam Donanımlı Ulaşım Aksı

Yalnızca sıcak asfalt serimiyle sınırlı kalmayan 5,4 kilometrelik projede, modern şehir standartlarına uygun kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında güzergâh boyunca;

Modern kaldırım düzenlemeleri,

Gece sürüş güvenliğini artıran aydınlatma sistemleri,

Güçlendirilmiş altyapı çalışmaları, Kahramanmaraş’ta Mukaddes Emanetler Sergisi’ne Yoğun İlgi İçeriği Görüntüle

Engelsiz bir şehir yaşamı için engelli erişimine yönelik özel düzenlemeler hayata geçirildi.

Onikişubat Belediyesi'nin kısa sürede tamamladığı bu önemli yatırım, bölgenin hem trafik akışını modernize etti hem de yaşam kalitesine önemli bir değer kattı.