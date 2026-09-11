Fiyatlar Yarıdan Fazla Ucuzladı

Piyasaya giren ürün miktarının artması fiyat dengesini doğrudan etkiledi:

Ağustos Ayı: Kilogram fiyatı yaklaşık 1.500 TL seviyelerindeydi.

Güncel Fiyat: Yeni mahsulün bollaşması ve Suriye'den gelen fıstığın da etkisiyle fiyatlar 650 TL'ye kadar düştü. Piri Reis Mahallesi'ndeki Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde İnşaat Hızla Yükseliyor! İçeriği Görüntüle

Beklenti: Piyasadaki hareketliliğin sürmesi durumunda fiyatların önümüzdeki süreçte 50 lira daha gerileyebileceği ifade ediliyor.

Gurbetçilerden ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Fiyatlardaki bu düşüş vatandaşlar tarafından fırsata çevrildi. Özellikle memleketlerine dönen gurbetçilerin ve esnafın fıstığa yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Çarşı ve pazarlarda alışveriş yapan pek çok kişinin bu düşüşü değerlendirerek 10 ila 20 kilogram arasında fıstık satın aldığı belirtiliyor. Yeni mahsulün piyasadaki seyrine göre fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.