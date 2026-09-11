Fiyatlar Yarıdan Fazla Ucuzladı

Piyasaya giren ürün miktarının artması fiyat dengesini doğrudan etkiledi:

Taze Antep Fistik 19

Gurbetçilerden ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Fiyatlardaki bu düşüş vatandaşlar tarafından fırsata çevrildi. Özellikle memleketlerine dönen gurbetçilerin ve esnafın fıstığa yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Çarşı ve pazarlarda alışveriş yapan pek çok kişinin bu düşüşü değerlendirerek 10 ila 20 kilogram arasında fıstık satın aldığı belirtiliyor. Yeni mahsulün piyasadaki seyrine göre fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.