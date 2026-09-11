Kahramanmaraş’ta, Kâbe örtüleri ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), Ehl-i Beyt’e, Sahabe-i Kiram’a ve İslam tarihinin önemli şahsiyetlerine ait 150’nin üzerinde mukaddes emanetin yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi, Abdülhamithan Camii bünyesinde bulunan Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi’nde cuma namazının ardından ziyarete açıldı.

Sergide Hz. Peygamber’e nispet edilen Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Nal-ı Şerif ve Yatak-ı Şerif başta olmak üzere Asr-ı Saadet dönemine ait çok sayıda mukaddes hatıra yer alıyor. Bunun yanı sıra Kâbe örtüleri ve İslam tarihine ışık tutan birbirinden değerli eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İslam tarihinin önemli hatıralarını bir araya getiren sergi, Kahramanmaraşlı vatandaşlara manevi açıdan anlamlı bir ziyaret imkânı sunuyor.