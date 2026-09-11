Savcının İtirazı ve "Olası Kast" Vurgusu

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklara "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verilerek tahliyelerine hükmedilmişti. Bu kararın ardından cumhuriyet savcısı üst mahkemeye başvurarak tahliye kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Savcılığın hazırladığı itiraz dilekçesinde şu dikkat çekici noktalara yer verilmişti:

Dosya kapsamındaki tespitlerde perde taşıyıcı elemanlarda boşluk açılması, kolon kesilmesi ve taşıyıcı sisteme başka müdahaleler gerçekleştirildiğinin belirtildiğine işaret edilen dilekçede, sanıkların yapının ticari kullanımına yönelik tadilatlar kapsamında taşıyıcı sisteme müdahalede bulunduklarının delillerle sabit olduğu vurgulandı.

Dilekçede, bu eylemlerin basit tadilat faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği, mahkemenin eylemleri taksir kapsamında değerlendirerek hüküm kurduğu ancak kararın henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Sanıkların eylemlerinin kanun yolu incelemesinde olası kast kapsamında değerlendirilerek aleyhlerine değişme ihtimalinin bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu nedenle tahliye kararının kaldırılması istendi.

Mahkeme İtirazı Oy Birliğiyle Reddetti

İtirazı dosya üzerinden inceleyen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Heyet, cumhuriyet savcısının itirazını oy birliğiyle reddederek dosyanın karar verilmek üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.