Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen Altınova TOKİ Konutları’nda tamamlanan 2 bin 637 konut, 21 Eylül 2026 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta başlatılan kalıcı konut seferberliği kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesinde hayata geçirilen Altınova TOKİ Konutları’nda yapımı tamamlanan konutlar, belirlenen takvim doğrultusunda hak sahipleriyle buluşacak.

21 Eylül itibarıyla başlayacak teslimatlarla birlikte 2 bin 637 depremzede aile, yeni ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak. Kahramanmaraş genelinde deprem konutlarının teslim süreçleri sürerken, Altınova’daki konutların teslim edilmesi de kentteki yeniden yapılanma çalışmalarında önemli bir adım olacak.