Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yağma ve hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk operasyonda; "Hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Asayiş ekiplerinin bir diğer çalışmasında ise "Yağma" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. İşlemleri tamamlanan E.Y. de cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması, aranan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.