Tarihi Miras Titizlikle Yeniden Ayağa Kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ın en önemli dini ve kültürel mirasları arasında yer alan Saraçhane Camii, depremlerin ardından başlatılan kapsamlı ihya ve restorasyon süreciyle adım adım eski günlerine döndürülüyor. Uzman ekiplerin denetiminde yürütülen çalışmalar sırasında yapının özgün mimari dokusunun korunmasına büyük özen gösteriliyor.

Ziyarete Açılacağı Gün İçin Geri Sayım

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 4 asırlık tarihi geçmişe sahip Saraçhane Camii'nin kentin ibadet ve kültür hayatına yeniden kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların son aşamaya gelmesi, kent genelindeki tarihi yapıların ihyası adına sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor.