Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fetih Yanardağ atandı. Kültür, sanat ve edebiyat alanındaki akademik birikimiyle dikkat çeken Yanardağ, yeni görevinde kentin kültürel mirası ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütecek.

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde beklenen atama gerçekleşti. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fetih Yanardağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında akademik çalışmalarını sürdüren Yanardağ, yeni göreviyle birlikte kentin kültür, sanat ve turizm çalışmalarının başında olacak.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevini de yürüten Yanardağ, kentte gerçekleştirilen kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinde aktif görev aldı.

Yanardağ, akademik kariyeri boyunca Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı, Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı ve Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Üniversite yönetim kurulu üyeliği de yapan Yanardağ, yaklaşık 6 yıl boyunca Pazarcık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yaptığı dönemde de kültür, sanat ve turizm alanındaki çeşitli projelerde sorumluluk üstlenen Yanardağ, kentin kültürel mirasının tanıtılması ve edebiyat faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer aldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanıyla yer alan Kahramanmaraş'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması, kültür-sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi ve turizm potansiyelinin artırılması açısından önemli çalışmalar yürütüyor.

Mehmet Fetih Yanardağ'ın akademik birikimi ve kentteki kültür-sanat deneyimiyle yeni görevinde Kahramanmaraş'ın kültürel ve turistik değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin şekilde tanıtılmasına katkı sunması bekleniyor.