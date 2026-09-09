Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Piri Reis Mahallesi’nde yapımına başlanan Çocuk Gündüz Bakım Evi Projesi planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor.

Yaklaşık 60 milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen tesisin temel inşasının ardından ilk katın kolon imalatları da başarıyla tamamlandı. Ekipler şimdi yapının tavan bölümünde betonarme ve demir donatı imalatlarını sürdürüyor.

Bin 400 Metrekarelik Modern Tesis

Toplam 1 bin 400 metrekare kapalı alana ve 3 kata sahip olacak şekilde tasarlanan modern yapı, çocukların yaş grupları ve gelişim süreçlerine uygun çok yönlü alanları barındıracak.

Proje kapsamında tesiste yer alacak bölümler şunlardır:

4 adet faaliyet ve oyun odası

Uyku odası

İdari odalar ile rehberlik ve destek eğitim odası

Yemekhane ve mutfak

Çok amaçlı salon ve mescit

Islak hacimler, teknik alanlar ve servis bölümleri

Çocukların gün içerisinde hem eğitim faaliyetlerine katılabileceği hem de güvenli bir ortamda oyun oynayıp dinlenebileceği bu tesisin, miniklerin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Çalışan Ailelere Büyük Kolaylık

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve aile odaklı sosyal hizmet vizyonunun önemli bir halkasını oluşturacak proje, özellikle çalışan anne ve babaların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Güvenli, modern ve nitelikli fiziki imkânlarıyla dikkat çeken Gündüz Bakım Evi, hem çocukların gelişimini destekleyen bir eğitim yuvası hem de ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek.