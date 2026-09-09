Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonuyla gençlerin yaz tatilini verimli ve üretken geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Şehir merkezinde hayata geçirilen Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, gençlerden yoğun ilgi gördü.

13 ila 18 yaş arasındaki gençlerin hedef alındığı programda, toplam 24 farklı branşta 552 kursiyer eğitim alarak yaz tatilini hem eğlenceli hem de gelişim dolu bir döneme dönüştürdü.

Geleneksel Sanatlar ile Dijital Dünyanın Buluşması

Geniş bir yelpazede sunulan eğitimler, gençlerin farklı ilgi alanlarına hitap edecek şekilde tasarlandı:

Sanat ve El Becerileri: Ebru, çini, seramik şekillendirme, ahşap boyama, resim, deri minyatür eşya yapımı ve el becerisi geliştirme kursları ile gençler sanatla iç içe üretim yapma fırsatı buldu. Kahramanmaraş’ta İş Yeri Önünde Silahlar Konuştu: 2 Yaralı! İçeriği Görüntüle

Teknoloji ve Dil Eğitimleri: İngilizce A1, temel Python eğitimi ve oyun programlama dersleriyle katılımcıların yabancı dil ve dijital yetkinlikleri güçlendirildi.

Uygulamalı Eğitimlerle Özgüven Kazandılar

Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde yürütülen kurslarda, teorik bilgiler birebir uygulamalarla pekiştirildi. Kendi el emeği çalışmalarını ortaya koyan gençler, hem yeni yeteneklerini keşfetti hem de sosyal etkileşim kurabilecekleri nitelikli bir üretim ortamı deneyimledi.

Düzenlenen bu kapsamlı program, gençlerin geleceğe çok daha donanımlı, bilinçli ve özgüvenli bireyler olarak hazırlanmasına önemli bir katkı sundu.