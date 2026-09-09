Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin trafik yükünü sırtlayan kritik güzergâhlardan biri olan Kuddusi Baba Bulvarı yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuluyor.

Altyapı çalışmaları nedeniyle zamanla deforme olan yolda başlatılan ilk etap çalışmalarında sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı.

3 Bin Ton Asfalt ile Güvenli ve Konforlu Sürüş

Yaklaşık 7 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projede, yoğun araç trafiğine hizmet veren güzergâha toplam 3 bin ton sıcak asfalt serildi. Gerçekleştirilen bu yenileme çalışmasıyla birlikte:

Yol yüzeyindeki bozulmalar ve çukurlar tamamen giderildi.

Sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Modern standartlara kavuşturulan bulvarın, uzun yıllar boyunca şehir ulaşımına sorunsuz hizmet vermesi hedeflendi.

Estetik Dokunuşlar ve Modern Aydınlatma Yolda

Büyükşehir Belediyesi'nin Kuddusi Baba Bulvarı'ndaki yenileme hamlesi yalnızca asfaltlamayla sınırlı kalmıyor. Projenin planlanan ikinci etap uygulamaları kapsamında bölgeye estetik kazandırılacak çalışmalar şu başlıklarla devam edecek:

Çevre Düzenlemesi: Yürüyüş yolları ve orta refüjler baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak.

Peyzaj ve Yeşil Alan: Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla bulvar şehre estetik bir hava katacak.

Aydınlatma Sistemleri: Kurulacak modern aydınlatma direkleriyle bulvarın gece saatlerindeki güvenliği ve konforu artırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını güçlendiren ve estetik değerini artıran projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.