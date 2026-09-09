Edinilen bilgilere göre kaza, Ağcalı Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle servis aracı ile kurye aracı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı yan yattı.

Kazada servis sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.