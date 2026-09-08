Kahramanmaraş, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında önemli bir kültür ve sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 12-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. Festivalle birlikte kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat ve gastronomi alanındaki değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 1 Kasım 2025’te Türkiye’nin ilk “Edebiyat Şehri” ünvanını alan Kahramanmaraş, festival programında edebiyat etkinlikleriyle de öne çıkacak.

Festival süresince yazar ve şairlerin katılımıyla 10 ayrı edebiyat etkinliği düzenlenecek. Şiir akşamları, edebiyat söyleşileri ve şair-yazar buluşmalarının yanı sıra farklı kültür ve sanat etkinlikleri de vatandaşlarla buluşacak.

Program kapsamında geleneksel el sanatlarına yönelik çalışmalar, sergiler, konserler ve çeşitli çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürü de festival boyunca ziyaretçilere tanıtılacak. Kentin yöresel ürünleri ve lezzetleri, kurulacak lezzet duraklarında katılımcıların beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Kahramanmaraş’ın sahip olduğu kültürel mirasın, edebiyat birikiminin, geleneksel sanatlarının ve gastronomi değerlerinin ulusal ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş’ın ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine dahil edilmesiyle kentte 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerinin yoğun şekilde yaşanması bekleniyor.