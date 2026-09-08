Merkez Onikişubat ilçesindeki bir kırtasiyede inceleme yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, gazetecilere, denetimlerin özellikle okul sezonunun başlamasıyla kırtasiye ürünlerine yönelik talebin artması nedeniyle yoğunlaştırıldığını söyledi.

Uçar, amaçlarının velilerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamasını önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi eğitim dönemi içerisinde de devam edeceğini dile getiren Uçar, "Kitap, kırtasiye ve kırtasiye malzemesi satan işletmelere yönelik denetimlerimiz kapsamında 116 firma ve 16 bin 513 ürün denetlenmiştir. Aykırılık tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılık nedeniyle 158 bin lira idari yaptırım uygulanmıştır." diye konuştu.

Uçar, 2026 yılının başından bu yana ise 1556 firmada 165 bin 425 ürünün denetlendiğini, aykırılık tespit edilen 215 firmaya 639 üründeki ihlaller nedeniyle toplam 2 milyon 550 bin lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.