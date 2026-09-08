Bu kapsamda gençlere sunulan ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de devam ediyor.

Gençlerin kendilerini daha iyi tanımalarına, yaşadıkları sorunlarla daha sağlıklı şekilde başa çıkmalarına ve yaşamlarına ilişkin karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmelerine katkı sunmayı amaçlayan hizmet, Pusula Maraş çatısı altında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetinden 18 – 30 yaş aralığındaki gençler yararlanabiliyor.

Gençler, Büyükşehir Belediyesinin psikolojik danışmanlarıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirerek ihtiyaç duydukları konularda profesyonel destek alma imkânı buluyor.

Yaklaşık bir yıldır devam eden hizmet kapsamında bugüne kadar bin 500’ün üzerinde genç psikolojik danışmanlık desteğinden faydalandı.

Pusula Maraş’ın ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen 18 – 30 yaş aralığındaki gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/26/pusula-maras-psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-hizmeti-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi randevu oluşturabiliyor.

Randevu işleminin ardından gençler, belirlenen tarih ve saatte Büyükşehir Belediyesinin psikolojik danışmanlarıyla görüşme gerçekleştirebiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm gençler Pusula Maraş’ın ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmaya davet edildi.