Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı ağustos ayına ilişkin trafik istatistik bültenini yayımladı. Açıklanan verilerde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarının sayısı, kazaların sonuçları ve nedenlerine ilişkin istatistikler yer aldı.

Verilere göre, ağustos ayında Türkiye genelinde 64 bin 901 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 194’ü ölümle sonuçlanırken, 30 bin 234 kazada yaralanma meydana geldi. Ağustos ayındaki trafik kazalarında toplam 44 bin 550 kişi yaralandı.

Trafik istatistiklerinde Kahramanmaraş’ın ağustos ayı bilançosu da belli oldu.

Kent genelinde ağustos ayında toplam 754 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 416’sı yaralamalı, 338’i ise maddi hasarlı olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş’taki kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 625 vatandaş yaralandı.

Kentte meydana gelen kazaların önemli bölümünü yaralamalı kazalar oluştururken, maddi hasarlı kazaların sayısı da 338 olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımladığı veriler, trafik kurallarına uyulmasının ve sürücülerin özellikle hız, takip mesafesi ve dikkat konusunda daha hassas davranmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.