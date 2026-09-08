Kahramanmaraş 2. MOTOFEST Başlıyor: Ücretsiz Konserler ve Adrenalin EXPO Fuar Alanı'nda!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıl 78 bin kişiyi ağırlayarak büyük ses getiren MOTOFEST, bu yıl 2. kez kapılarını açıyor. Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde ve Turkchopper MC Kahramanmaraş koordinatörlüğünde düzenlenen 2. Geleneksel Kahramanmaraş MOTOFEST, 11-12-13 Eylül 2026 tarihlerinde EXPO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Türkiye’nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak festival halka tamamen ücretsiz olacak.

Motosiklet Tutkusu ve Eğlence Bir Arada Üç gün sürecek dev organizasyonda çadır kamp alanları, ödüllü yarışmalar, şovlar ile motosiklet ve ekipman markalarının stantları yer alacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da adrenalin dolu gösteriler ve sürpriz etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

Dev Konser Programı ve Sahne Saatleri Festival boyunca müzik dünyasının sevilen isimleri EXPO Fuar Alanı’nda sahne alacak:

11 Eylül Cuma (21:00): Grup Anavarza

12 Eylül Cumartesi (20:00): Velet

12 Eylül Cumartesi (21:30): Sura İskenderli

13 Eylül Pazar (21:00): Sena Şener