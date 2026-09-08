Yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren işletmede, çaydanlık ve tencere başta olmak üzere farklı mutfak eşyalarına yönelik çok sayıda tamirat işlemi gerçekleştiriliyor.

Tencere ve çaydanlıklara kapsamlı bakım

İşletmede çaydanlık ve tencerelerin parlatılmasının yanı sıra kulp değişimi, düdüklü tencere tamiri, kapak ve lastik değişimi gibi işlemler yapılıyor.

Granite ve teflon ürünlerde kırılan kulplar değiştirilirken, düdüklü tencerelerin bakım ve onarımları da gerçekleştiriliyor. Kapağı kırılan veya kullanılamaz hale gelen tencereler için ise farklı kapak seçenekleri sunuluyor.

Bakır kalaylama ve bıçak bileme hizmeti

Mutfak eşyalarının tamiratının yanı sıra işletmede bakır kalaylama ve bıçak bileme hizmetleri de veriliyor.

Bu sayede vatandaşların yıpranan ya da küçük arızalar nedeniyle kullanamadığı mutfak eşyalarını çöpe atmak yerine tamir ettirerek yeniden kullanabilmesine imkan sağlanıyor.

Mutfak eşyası satışı da yapılıyor

İşletmede yalnızca tamirat hizmeti sunulmuyor. Çaydanlık, tencere ve tava başta olmak üzere alüminyum, krom ve çelik mutfak eşyalarının satışı da gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle hizmet veren işletme, tamirat ve tadilat çalışmalarının yanı sıra mutfak eşyası ihtiyacı bulunan vatandaşlara da farklı ürün seçenekleri sunuyor.