Başta Bertiz bölgesi olmak üzere Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerindeki bağlarda yetiştirilen Kabarcık üzümü, halk arasında “Bertiz üzümü” olarak biliniyor. Ürünün çeşidi Kabarcık, coğrafi kökeni ise Bertiz olarak ifade ediliyor.

Kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıkan Bertiz Kabarcık üzümü, hasat döneminin başlamasıyla birlikte kentteki pazar ve tezgâhlarda tüketicilerle buluşmaya başladı.

Geç olgunlaşan üzüm çeşitleri arasında yer alan Bertiz Kabarcık üzümünün hasadı genellikle eylül ayında gerçekleştiriliyor. Bağların rakımı ve mevsim koşullarına bağlı olarak hasat ekim ayının ilk haftalarına kadar devam edebiliyor.

Özenle toplanan üzümler, kentteki tezgâhlarda yerini alırken, yöresel ürüne vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğu belirtiliyor.

Bertiz Kabarcık üzümü yalnızca sofralık olarak tüketilmiyor. Hasadın ardından çeşitli işlemlerden geçirilen üzümler, Kahramanmaraş mutfağının önemli yöresel ürünlerinden pekmez ve üzüm sucuğunun yapımında da değerlendiriliyor.

Üreticiler açısından da önemli bir gelir kaynağı olan üzüm, hem ailelerin kışlık hazırlıklarında kullanılıyor hem de satışa sunularak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta yüzyıllardır sürdürülen bağcılık geleneğinin önemli ürünlerinden biri olan Bertiz Kabarcık üzümü, yöresel kimliği ve ekonomik değeriyle öne çıkıyor.

Üzüm satıcısı Servet Mutlu, Gabarcık üzümüne olan talebin her yıl yüksek olduğunu belirterek, ürünün Kahramanmaraşlılar için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Mutlu, kendine özgü lezzetiyle öne çıkan Kabarcık üzümünün hem yöre halkı hem de kente gelen vatandaşlar tarafından tercih edildiğini ifade etti.

Her yıl hasat döneminde tezgâhlarda yerini alan ürün, bu yıl da kendine özgü tadıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.