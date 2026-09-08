Okul kıyafeti satıcısı İhsan Aktaş, Kahramanmaraş’taki tüm okullara ait üniformaların mağazalarında bulunduğunu belirterek, velilerin alışverişlerini yoğunluk oluşmadan tamamlayabileceklerini söyledi.

Okul kıyafetlerine yönelik talebin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Aktaş, velilerin son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak alışverişlerini erkenden yapmalarını tavsiye etti.

Aktaş, özellikle yeni eğitim yılı öncesinde okul kıyafeti alışverişinin hız kazandığını belirterek, tüm okulların üniforma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin mevcut olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş’ta okul kıyafetlerinin fiyatları eğitim kademesine ve ürün türüne göre değişiyor.

Okulların açılmasına kısa süre kala mağazalarda yaşanan yoğunluğun daha da artması beklenirken, esnaf velilere okul kıyafeti alışverişlerini son günlere bırakmamaları çağrısında bulunuyor.