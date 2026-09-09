Olay, Kahramanmaraş’ın Yunus Emre Mahallesi’nde, Sosyete Pazarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında “yan baktın” meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, E.K. olduğu belirtilen şüpheli, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki kişiyi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan U.U.Y.’nin ağır yaralandığı ve hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Diğer yaralı Y.E.Y.’nin ise bacağından yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheli E.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.