Yaz ayları boyunca devam eden düğün sezonunun sonuna yaklaşılırken, gelinlik mağazalarındaki yoğunluk da sürüyor. Evlilik hazırlığı yapan gelin adayları, düğün günlerinde giyecekleri gelinliği seçmek için farklı model ve tasarımları inceliyor.

Gelinlik sektöründe sezonun hareketli geçtiğini belirten Gelinlikçi Songül Emektar, bu yıl gelinliklere yönelik yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Emektar, sezon boyunca gelin adaylarının mağazalara ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, satışların beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Gelinlik seçimi yapan gelin adayları ise mağazalarda çok sayıda model seçeneğinin bulunmasının kendilerine kolaylık sağladığını dile getirdi.

Düğün sezonunun sona ermesine kısa bir süre kalırken, gelinlik mağazalarındaki hareketliliğin de sezonun son günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, özellikle düğün tarihi yaklaşan gelin adaylarının gelinlik seçimlerini son günlere bırakmamalarını tavsiye ediyor.