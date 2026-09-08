Kahramanmaraş’ta İş Yerinin Önünde Silahlı Kavga! 2 Kadın Yaralandı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda bir iş yerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İki Kadın Yaralandı Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, silahlı kavgada H.P. ve D.Ç.İ. isimli iki kadının yaralandığını belirledi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerini şerit çekerek güvenlik çemberine aldı.

Kaçan Şüpheli M.Ç. Her Yerde Aranıyor Emniyet güçlerinin yaptığı ilk incelemelerde saldırının şüphelisinin M.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan M.Ç.’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.