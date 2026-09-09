Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Kahramanmaraş" vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 7 Eylül Dünya Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir buluşma gerçekleştirildi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Çamlıca Restoran’da düzenlenen etkinliğe DMD hastalığı ile mücadele eden çocuklar ve kıymetli aileleri katıldı.

Günlük yaşamın zorlukları ve yoğun temposu arasında ailelere moral olmayı amaçlayan programda katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin öne çıkan detayları şöyle:

Toplumsal Farkındalık: Kasların zaman içinde zayıflamasına neden olan genetik bir rahatsızlık olan DMD hakkında toplumsal bilincin artırılması ve hastaların sosyal hayata katılımının desteklenmesi hedeflendi.

Çocuklara Özel Aktiviteler: Minikler için hazırlanan eğlenceli etkinlikler sayesinde çocuklar unutamayacakları neşeli bir gün geçirdi.

Canlı Müzik ve Eğlence: Aileler ve çocuklar canlı müzik eşliğinde yenilen akşam yemeğinde bir araya gelerek sosyal dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Düzenlenen anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, hissettikleri mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

Sefa Koçyatağı: "Oğlum ile Fırat Görgel Başkanımızın davetine icabet ettik. Çok güzel ve nezih bir ortamda bir araya geldik. Aileler birbirleriyle tanıştı ve birilerinin bizleri fark ettiğini gördük. Bu da bizleri çok mutlu etti."

Melisa Kayabaşı: "Bu etkinliğe kardeşim ile katıldım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim."

Ayten Yenibahar: "DMD aileleri olarak böyle bir ortamda bir araya geldiğimiz için çok mutlu olduk."