Kahramanmaraş'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla KSÜ Tıp Fakültesi önünde bilgilendirme ve tarama stantları kuruldu.

Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, KSÜ Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Nazik, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erken Tanı ve Temel Sağlık Ölçümleri Yapıldı

Etkinlik alanında kurulan stantlarda, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınabilecek koruyucu tedbirler anlatılırken erken teşhisin hayati önemine vurgu yapıldı. Uzman ekipler tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler şunları kapsadı:

Fiziksel Ölçümler: Boy ve kilo ölçümleri alınarak vücut kitle indeksleri hesaplandı.

Sağlık Tarayıcıları: Kan şekeri, tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri yapılarak anında bilgilendirme sağlandı.

Yönlendirme: Ölçüm sonuçlarına göre risk unsuru görülen vatandaşlar uzman sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Hekimlere Plaket Verildi

Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin en anlamlı bölümlerinden biri de sigara bırakma süreçlerinde vatandaşlara en çok destek olan hekimlere yapılan ödüllendirme oldu. Tütünle mücadeledeki özverili danışmanlık faaliyetlerinden ötürü 5 başarılı hekime plaket takdim edilerek sağlık çalışanlarının bu alandaki emeğine dikkat çekildi.

Vatandaşlardan Uygulamaya Tam Not

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar sunulan hizmetlerden ötürü kurumlara teşekkür etti: