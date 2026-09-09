Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü yatırımlara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde başlatılan kapsamlı üstyapı yenileme projesi gece gündüz demeden hızla sürdürülüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallede, üstyapı imalatları bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

22 Cadde ve Sokakta Eş Zamanlı Çalışma

Kritik bir konumda yer alan ve şehir merkezinin önemli arterleri olan Azerbaycan Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Trabzon Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ile Cahit Zarifoğlu Caddesi arasında kalan bölgede büyük bir değişim yaşanıyor. Projenin detayları şu şekildedir:

Geniş Kapsam: Dayızade Mehmet Efendi Caddesi ile birlikte toplam 21 sokak ve cadde projeye dâhil edildi.

Yol ve Asfalt: Sathi ve deforme olmuş zeminler kazınarak modern sıcak asfaltla kaplanıyor.

Yaya ve Park Alanları: Yürüyüş yolları modernize edilirken, mahalledeki parklanma alanları da düzenlenerek araç kirliliğinin önüne geçiliyor.

Ulaşım Konforu ve Estetik Bir Arada

Proje, yalnızca bir yol ve asfalt yenileme çalışmasından çok daha fazlasını vadediyor. Yapılan peyzaj düzenlemeleri ve modern aydınlatma elemanları sayesinde Yenişehir Mahallesi, hem araç sürücüleri hem de yayalar için çok daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak bu kapsamlı dönüşüm projesini kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor.