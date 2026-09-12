Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vizyon projelerinden biri olan ve bu yıl ilk kez Kahramanmaraş rotasına dâhil edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, muazzam bir katılımla kapılarını araladı. 12-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin açılış adresi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hayat bulan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi oldu.

Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Görgel: "Kahramanmaraş İçin Tarihi Bir Gün"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalin şehirde düzenlenmesinin büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Açılışın restore edilen kalede yapılmasının manevi değerine dikkat çeken Görgel, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'ımız adına bugün önemli ve anlamlı bir günü yaşıyoruz. Devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu gayretle şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ecdadımızın kahramanlığa tanıklık ettiği kalemizin yeniden ziyarete açılması bu coşkuyu ikiye katladı. 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere kadar dolu dolu bir program hemşehrilerimizi bekliyor."

Vali Ünlüer: “Festival Şehrimize Güç Katacak”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sözlerine 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Kahramanmaraş’ın moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne şehri dahil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek başladı. Ünlüer, depremde zarar gören kültür varlıklarının ihyası ve şehrin kültür sanat hayatının yeniden canlanması adına gerçekleştirilen festivalin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın tarihi, edebiyatı, sanatı, gelenekleri ve gastronomisinden söz eden Ünlüer, “Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş’ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır.

Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş’ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu festivalin, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır.” dedi.

Edebiyatın Başkenti Dünyaya Açılıyor

Kahramanmaraş'ın sadece bir sanayi veya tarım şehri olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve edebiyat yuvası olduğunu belirten Başkan Görgel, şehrin UNESCO Edebiyat Şehri tesciline de vurgu yaptı. Festival boyunca kentin doğasının, tarihinin ve dünya çapındaki gastronomisinin en ince detayına kadar tanıtılacağını ifade etti.

Ziyaretçiler Domuztepe Höyüğü, Direkli Mağarası ve Germanicia mozayikleri gibi binlerce yıllık tarihi hazineleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Maraş dondurmasından tarhanaya, coğrafi işaretli biberden fıstık ezmesine kadar zengin mutfak kültürü festival misafirlerinin beğenisine sunuluyor.

9 Gün Boyunca Devam Edecek

14 farklı noktada 208 ayrı etkinliğe ev sahipliği yapacak olan festival, Kahramanmaraş'ın sosyal ve ekonomik hayatına da büyük bir hareketlilik getirecek. Şehrin sokakları sanatla dolup taşarken, yerli ve yabancı binlerce turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Kahramanmaraşlılar, yarım kalmış sevinçlerini ve kültürel zenginliklerini bu dev festivalle tüm Türkiye'ye gururla sergiliyor.

Kahramanmaraş'ta Konserler Müzik Dolu Akşamlar Sunacak

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz sahne alacak.

Festival süresince sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk oyun ve etkinlikleri, FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk programları da kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 20 Eylül’e dek kentin tarihi mekanlarından kültür sanat merkezlerine uzanan programıyla Maraşlıları ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.