Kahramanmaraş’ta hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenleri sıcak bir hava bekliyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde cumartesi ve pazar günü sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu planı yapan vatandaşların özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen sıcak havaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde ise daha serin bir hava hakim olacak.

Cumartesi günü sıcaklık 37 dereceye ulaşacak

12 Eylül Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 37 derece olması bekleniyor. Nem oranının ise gün içerisinde yüzde 12 ile yüzde 70 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esmesi beklenirken, kentte sıcak havanın özellikle günün ilerleyen saatlerinde daha fazla hissedilmesi öngörülüyor.

Hafta sonu alışveriş, piknik veya açık hava etkinliği planlayan vatandaşların sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı saatlerde tedbirli olması önem taşıyor.

Pazar günü de sıcak hava etkisini sürdürecek

13 Eylül Pazar günü ise Kahramanmaraş’ta sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Havanın en düşük 21, en yüksek 37 derece olması tahmin ediliyor.

Pazar günü nem oranının yüzde 15 ile yüzde 74 arasında seyretmesi, rüzgarın ise saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Tahmin tablosuna göre cumartesi gününe kıyasla pazar günü gökyüzünde daha fazla bulutluluk görülebilecek. Ancak sıcaklık değerlerinin yüksek olması nedeniyle kentte yaz sıcaklarının etkisi hafta sonu boyunca devam edecek.

Kahramanmaraş hafta sonu hava durumu