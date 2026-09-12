Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kuyu temizliği sırasında meydana gelen olayda, kuyuya inen 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyu temizliği yapmak için G.E. kuyuya indi. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine M.T. de yardım etmek amacıyla kuyuya girdi.

İki kişiden de haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu kuyudan çıkarılan G.E. ve M.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre, iki kişinin kuyuda biriken metan gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.