Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkaran etkinliklerle başladı.

Festivalin ilk gününde vatandaşlar, farklı alanlarda hazırlanan etkinliklerle Kahramanmaraş’ın kültürel birikimini yakından tanıma fırsatı buldu. Festival kapsamında el sanatlarından geleneksel giyim kültürüne, edebiyattan fotoğraf sergilerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Sergi ve söyleşilere katılan yetişkinler, Kahramanmaraş’ın köklü tarihine ve kültürel mirasına ilişkin çalışmalarla buluşurken, çocuklar da sahnelenen oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliklerini farklı etkinliklerle ziyaretçilere sunan festival, önümüzdeki günlerde de konser, söyleşi, sergi ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Festival kapsamında düzenlenecek programlarla kentin kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.