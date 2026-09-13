Kahramanmaraş Motofest, motosiklet tutkunlarının yanı sıra renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Festivalin ana sponsorlarından Tatlı Park, kurduğu stantta vatandaşlara eşsiz Maraş dondurmasını tanıtırken, gerçekleştirdiği özel şovla da festivale damga vurdu.
Kahramanmaraşlı sanatçı, “Velet” mahlasıyla tanınan Talip Gören için hazırlanan sürpriz dondurma gösterisi, festival alanında büyük ilgi gördü.
Dev Maraş dondurması, vinç yardımıyla sahneye indirildi. Ortaya çıkan görüntüler ise adeta görsel bir şova dönüştü.
Dev dondurmayla karşılaşan Velet, yapılan gösteriye hayran kalırken, etkinlik alandaki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
Tatlı Park’ın renkli dondurma şovu, Kahramanmaraş Motofest’in unutulmaz anları arasında yerini aldı.