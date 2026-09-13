Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle başlarken, festivalin ilk gününde sevilen sanatçı Kıraç sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında KAFUM Alanı’nda gerçekleştirilen konserde Kıraç, sevilen eserlerini Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu konserde Kıraç’ın performansı büyük beğeni toplarken, festival coşkusu gece boyunca devam etti.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali; konserlerin yanı sıra söyleşi, sergi ve çeşitli kültürel etkinliklerle 20 Eylül’e kadar kentte sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.