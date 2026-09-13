Kahramanmaraş Motofest, ikinci kez motosiklet tutkunlarını EXPO Fuar Alanı’nda buluşturdu.

Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda motosiklet tutkununun katılımıyla başladı.

Üç gün sürecek organizasyonda motosiklet gösterileri gerçekleştirilirken, festival kapsamında konserler ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi.

Kentte sosyal, kültürel ve sportif yaşama renk katan Kahramanmaraş Motofest, 11-13 Eylül tarihleri arasında EXPO Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.