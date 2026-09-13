Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek özel konser için hazırlıklar sürüyor.
“Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu’da” konserinde, Anadolu’nun ezgileri opera yorumuyla sanatseverlerle buluşacak.
Konserin soprano sanatçısı Ceylan Mira Balcı, sahne öncesi duygu ve düşüncelerini Aksu Haber ekibine paylaştı.
Balcı, Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konsere ilişkin heyecanını anlattı.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser, 15 Eylül Salı günü saat 20.00’de, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.