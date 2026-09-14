Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını daha güvenli, konforlu ve modern bir seviyeye taşımak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri vatandaşlardan tam not alırken, altyapı çalışmaları sebebiyle bozularak yıpranan arterler de hızla yenileniyor.

Bu kapsamda projelerin adreslerinden biri de Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi oldu. Mahallenin en kritik ana ulaşım arterlerinden biri konumundaki Şehit İsmail Orçan Bulvarı için büyük bir dönüşüm operasyonu başlatıldı.

Altyapı Sonrası Modern Dokunuş: 2,5 Kilometrelik Arter Yenileniyor

Deprem sonrasında bölgede gerçekleştirilen içmesuyu, doğalgaz ve elektrik gibi hayati altyapı yenileme çalışmaları, mahallenin ana caddesi olan Şehit İsmail Orçan Bulvarı'nın yüzeyinde deformasyonlara yol açmıştı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti.

Kazıma ve Hazırlık: İlk etapta iş makineleriyle bulvarın yıpranan mevcut üst yüzeyi tamamen kazındı.

Sıcak Asfalt Serimi: Altyapı hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte çift yönlü olarak sıcak asfalt serim işlemlerine geçildi.

Konforlu Ulaşım: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki bu önemli güzergâh, bölge halkına yakışır yüksek ulaşım standardına kavuşacak.

Mahalle Muhtarı ve Sakinlerinden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Yapılan yatırımdan duydukları memnuniyeti paylaşan Beyoğlu Mahalle Muhtarı Adem Orçan, caddenin mahalle için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu yolda altyapı çalışmaları yapıldığı için epey bozulmuştu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik ve ekipler hemen çalışmaya başladı. Beyoğlu’nun ulaşımı artık çok daha iyi olacak" dedi.

Cadde esnaflarından İbrahim Çılgın ile mahalle sakinlerinden Ejder Orçan ise tozdan ve bozuk yollardan dolayı uzun süredir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, araçların zarar gördüğünü ve günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti. Vatandaşlar, hızlı müdahalesi ve destekleri dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.