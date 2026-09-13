Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Mert Çapar’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Kahramanmaraş İstiklalspor, 53. dakikada Bünyamin Yürür’ün attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

Ev sahibi Erzincan Futbol Yatırımları ise 61. dakikada Alperen Aydın’ın golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu Erzincan deplasmanından 1 puanla ayrıldı.