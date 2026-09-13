Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında Temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Erzincan Futbol Yatırımları ile karşı karşıya geldi.
Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip 10. dakikada Mert Çapar’ın golüyle öne geçerken, temsilcimiz ikinci yarıda 53. dakikada Bünyamin Yürür’ün kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi. Erzincan Futbol Yatırımları, 61. dakikada Alperen Aydın’ın golüyle beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
Temsilcimiz Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, zorlu Erzincan deplasmanından 1 puanla ayrıldı.