Kahramanmaraş merkezli olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şizofreni hastası olduğu öne sürülen A.G. isimli zanlı, henüz bilinmeyen bir nedenle annesini, eşini ve çocuğunu evde rehin aldı.

Evden gelen ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler zanlıyı sakinleştirmek ve aileyi zarar görmeden kurtarmak için zamanla yarıştı.

Özel Harekattan Koçbaşlı Operasyon

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen zanlının olumsuz tutumu üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve özel harekat polisleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak daireye girdi.

İçeri giren ekipler, evde rehin tutulan anne, eş ve çocuğu hızlı ve güvenli bir şekilde dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kendini evin bir odasına kilitleyen şüpheli A.G., polisin kararlı ve titiz ikna çalışması sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sağlık Kontrolü ve Emniyet Süreci

Operasyonun ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen A.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Rehin alınan aile üyeleri ise tedbir amaçlı olarak hastanede müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.